Jongen (17) aangehouden na bedreiging school in Vlaardingen

Een 17-jarige jongen uit Schiedam is aangehouden op verdenking van een bedreiging gericht aan een school in Vlaardingen. Vanwege de dreiging waren donderdagochtend uit voorzorg veel agenten bij de school aanwezig. De dreiging is uiteindelijk niet concreet geworden.

Wat de bedreiging precies inhield, heeft de politie niet bekendgemaakt.

School neemt maatregelen

De school heeft zelf maatregelen genomen om de beveiliging aan te scherpen. Welke maatregelen dat zijn, is niet duidelijk.

De recherche onderzoekt welke rol de aangehouden 17-jarige jongen bij de bedreiging heeft gespeeld.