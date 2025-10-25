Zwaargewonde bij steekincident in Spijkenisse, politiehond ingezet bij arrestatie

Bij een steekpartij aan het Havenplein in Spijkenisse is vrijdagavond een zwaargewonde gevallen. Een 42-jarige man uit Spijkenisse is aangehouden.

De verdachte sloeg eerst op de vlucht, waarna agenten in de omgeving een grote zoekactie startten. Uiteindelijk werd de verdachte gevonden, maar hij volgde de aanwijzingen van de politie niet op.

Politiehond

"Omdat de verdachte onze aanwijzingen niet opvolgde, is bij de aanhouding een politiehond ingezet", meldt de politie op X.

Het slachtoffer van de steekpartij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de gewonde is nog niets bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan het Havenplein en roept getuigen op zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.