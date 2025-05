Gezin met minderjarige dochters overvallen en vastgebonden: twee mannen opgepakt

In de wijk Spaland in Schiedam is vrijdagavond een woningoverval volledig uit de hand gelopen. Twee mannen drongen een huis aan het Kervelveld binnen en bonden een gezin vast. De 62-jarige vader raakte gewond aan zijn hoofd en moest naar het ziekenhuis. Zijn vrouw werd ter plaatse behandeld.

Volgens de politie werden de overvallers op heterdaad betrapt en direct gearresteerd. Het gaat om een 32-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 28-jarige man uit Zoetermeer. Rond middernacht sloegen agenten toe.

Tijdens de overval waren ook de twee dochters van het stel thuis, meisjes van 12 en 17 jaar oud. Zij bleven fysiek ongedeerd, maar de schrik moet enorm zijn geweest.

Wat de daders precies kwamen halen of wat hun motief was, is nog niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.