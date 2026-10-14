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Man (19) neergestoken bij station Schiedam na vechtpartij

Crime

Vandaag, 07:14

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Een 19-jarige man is dinsdagavond neergestoken bij station Schiedam na een ruzie tussen een groep mannen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar verdachten.

Het geweld brak kort voor 21.30 uur uit op het Stationsplein, vlak bij de tramhalte. Volgens de politie kregen meerdere mannen ruzie en gingen ze met elkaar op de vuist. Tijdens de vechtpartij werd de 19-jarige gestoken. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.

Veel getuigen bij steekpartij

De steekpartij gebeurde op een drukke plek. Veel mensen waren getuige van het incident. Op beelden is te zien dat er op dat moment veel mensen bij de tramhalte stonden.

Door het incident was het tramverkeer bij station Schiedam enige tijd gestremd. De politie zoekt in de omgeving naar de verdachten.

Door Redactie Hart van Nederland
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