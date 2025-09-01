Politie houdt zes mannen aan na steekpartij in woning Schiedam

In de nacht van zondag op maandag zijn zes mannen aangehouden na een steekincident aan de Van Swindenstraat in Schiedam. Rond half drie kreeg de politie een melding van een vechtpartij. Ter plaatse bleek een man te zijn neergestoken. Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield direct vijf verdachten aan: vier mannen uit Schiedam (30, 32, 36 en 61 jaar) en een 45-jarige man uit Polen. Ook het slachtoffer, een 39-jarige Poolse man, is aangehouden als verdachte.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er wordt sporenonderzoek gedaan, camerabeelden bekeken en buurtbewoners worden gehoord.