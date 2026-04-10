Nederlander doodgeschoten in Frankrijk, mogelijk link met ander lichaam

Crime

Vandaag, 12:21 - Update: 2 uur geleden

Een Nederlandse man uit Schiedam is vorige week vrijdag doodgeschoten in Frankrijk. Familieleden van de man deden maandag aangifte van zijn vermissing bij de politie, zo bevestigt een politiewoordvoerster na berichtgeving van het AD. De politie bevestigt dat de man in Frankrijk om het leven is gekomen.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? In bovenstaande video leggen we dat voor je uit:

Volgens Franse media werd de man vrijdagavond rond 23.00 uur doodgeschoten in Beaugency, een plaats op zo'n 150 kilometer ten zuiden van Parijs. Het incident gebeurde op de Avenue d'Orléans, vlak bij de ingang van een lokale begraafplaats. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar tevergeefs.

Lichaam in brandende auto

Een paar uur na de liquidatie werd in het nabijgelegen dorp Josnes een lichaam gevonden in een brandende auto. Het voertuig stond geparkeerd tegenover het gemeentehuis in het centrum van het dorp. Gemeld wordt dat er bij de auto kogelhulzen werden gevonden, wat erop zou kunnen wijzen dat de man beschoten is.

Of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben, is niet duidelijk. De politie in Frankrijk doet onderzoek.

Door ANP

