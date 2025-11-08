Theaterstuk over moord plots gecanceld vanwege nabestaanden: 'Excuses voor het verdriet'

De Rotterdamse politie heeft een geplande theatervoorstelling over een oude moordzaak in allerijl geannuleerd. Niet alle nabestaanden waren op de hoogte dat de voorstelling zou plaatsvinden, meldt RTV Rijnmond.

In een e-mail aan bezoekers benadrukt de Politie Eenheid Rotterdam dat de instemming van nabestaanden essentieel is voor het maken van zulke voorstellingen. 'Verschillende nabestaanden zijn helaas niet voldoende geïnformeerd. Uit respect en medeleven hebben we besloten de voorstellingen te annuleren. Onze excuses voor het verdriet dat dit heeft veroorzaakt', aldus de politie.

Boeiend on Stage, Het Lichaam op de Landtong stond gepland op maandag 10 en dinsdag 11 november in Theater aan de Schie in Schiedam. De uitverkochte voorstellingen zouden 1600 bezoekers trekken, die inmiddels via een bericht op de hoogte zijn gebracht van de annulering.

Twaalf jaar cel

De voorstelling ging over de moord op Stuart Markiet uit Schiedam, die in april 2015 werd vermoord en wiens lichaam in het water bij Rozenburg werd gedumpt. Twee neven van het slachtoffer, Kevin en Melvin Markiet, kregen twaalf jaar cel voor de dood van hun familielid. Volgens de rechtbank was de moord een gevolg van een conflict over de relatie van het slachtoffer met hun stiefmoeder.

Tijdens de voorstelling zouden politie en Openbaar Ministerie aan het publiek uitleggen hoe het onderzoek destijds is verlopen. Eerdere edities van de serie Boeiend on Stage behandelden vergelijkbare zaken, zoals de zaak tegen Patrick S. in Capelle aan den IJssel. Ook wordt het theater gebruikt om jongeren te interesseren voor een carrière bij politie of forensisch onderzoek, met informatiekraampjes van medewerkers.

Een nieuwe datum voor de voorstelling is nog niet bekend. Vorig jaar maakte de politie over dezelfde zaak al een podcast.