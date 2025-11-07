Twee gewonden bij woningoverval in Rotterdam, politie zoekt drie daders

Bij een woningoverval in Rotterdam zijn donderdagavond twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de politie. De daders zijn met de buit weggevlucht.

De overval vond plaats rond 21.00 uur in een woning aan de Duystraat. De twee slachtoffers liepen lichte verwondingen op. Een van hen moest ter controle naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet bekend of de twee de bewoners waren van het huis.

De politie is op zoek naar drie daders. Ze zijn met een onbekende buit weggevlucht richting de Rochussenstraat. Het zou gaan om donkergetinte mannen rond de 20 tot 25 jaar. Eén van hen droeg mogelijk een muts met stippen, en een ander droeg schoenen met vermoedelijk een Canadese vlag erop. Verder waren de drie in het donker gekleed.

Portemonnee tussen afval

De omgeving was ruim afgezet voor sporenonderzoek. Volgens een correspondent ter plaatse heeft de gemeente voor het onderzoek een ondergrondse vuilcontainer geopend. Tussen het afval is een portemonnee gevonden die door de forensische opsporing is veiliggesteld. Ook is voor het onderzoek een auto weggesleept door een takelwagen van de politie.