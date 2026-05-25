Overleden vrouw gevonden in huis Rotterdam, man aangehouden

In een woning aan de Piet Smitkade in Rotterdam is maandagmiddag een overleden vrouw aangetroffen. Dat meldt de politie Rotterdam. Een man is aangehouden.

De melding kwam rond 12.40 uur binnen. Agenten troffen de vrouw dood aan in de woning. Over de oorzaak van haar overlijden is nog niets bekendgemaakt.

De man die ook in de woning aanwezig was, is aangehouden. Volgens de politie wordt onderzocht wat zijn rol precies is. Het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden is nog in volle gang.