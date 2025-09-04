Man (27) denkt dat hij twaalf kogels de lucht in kan schieten omdat hij jarig is

Als je jarig bent, mag je vast wel even met een vuurwapen de lucht in schieten, toch? Dat dacht een 27-jarige man uit Vlaardingen woensdag- op donderdagnacht. De man heeft 12 keer de lucht ingeschoten aan de Schans in Rotterdam-Delfshaven. Volgens Rijnmond was zijn verjaardagsfeest de aanleiding.

De politie heeft aan Hart van Nederland verteld dat er niemand gewond raakte en dat er geen kogelinslagen zijn aangetroffen. Wel heeft de politie twaalf kogelhulzen en een volautomatisch vuurwapen gevonden. De verdachte is aangehouden.

Net 27 jaar geworden

Toen agenten de man arresteerden, maakte hij een rustige indruk. Volgens Rijnmond snapte de man niet waarom hij werd aangehouden. Ook zijn auto werd in beslag genomen.

Het wapen is niet zomaar een wapen, maar een volautomatisch handvuurwapen. Het gaat om een geavanceerd wapen met een bijzonder magazijn, meldt de regionale omroep.