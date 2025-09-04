Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (27) denkt dat hij twaalf kogels de lucht in kan schieten omdat hij jarig is

Man (27) denkt dat hij twaalf kogels de lucht in kan schieten omdat hij jarig is

Crime

Vandaag, 12:18

Link gekopieerd

Als je jarig bent, mag je vast wel even met een vuurwapen de lucht in schieten, toch? Dat dacht een 27-jarige man uit Vlaardingen woensdag- op donderdagnacht. De man heeft 12 keer de lucht ingeschoten aan de Schans in Rotterdam-Delfshaven. Volgens Rijnmond was zijn verjaardagsfeest de aanleiding.

De politie heeft aan Hart van Nederland verteld dat er niemand gewond raakte en dat er geen kogelinslagen zijn aangetroffen. Wel heeft de politie twaalf kogelhulzen en een volautomatisch vuurwapen gevonden. De verdachte is aangehouden.

Net 27 jaar geworden

Toen agenten de man arresteerden, maakte hij een rustige indruk. Volgens Rijnmond snapte de man niet waarom hij werd aangehouden. Ook zijn auto werd in beslag genomen.

Het wapen is niet zomaar een wapen, maar een volautomatisch handvuurwapen. Het gaat om een geavanceerd wapen met een bijzonder magazijn, meldt de regionale omroep.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.