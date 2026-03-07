Drie verkeersregelaars aangereden na ruzie in Rotterdam

Op de Gordelweg in Rotterdam-Noord zijn drie verkeersregelaars aangereden nadat zij onenigheid kregen met inzittenden van een auto. Twee verkeersregelaars moesten naar het ziekenhuis, de derde raakte lichtgewond, meldt de politie. Drie verdachten zijn aangehouden.

De ruzie ontstond rond 18.00 uur. Tijdens het conflict stapte de bestuurder uit de auto. Een andere inzittende ging daarna achter het stuur zitten en reed in op de verkeersregelaars.