Man probeert diensthond Djayro te wurgen bij aanhouding Rotterdam

Man probeert diensthond Djayro te wurgen bij aanhouding Rotterdam

Crime

Vandaag, 11:56 - Update: Vandaag, 12:11

Een verdachte heeft in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd een politiehond te wurgen toen agenten hem wilden aanhouden na een melding van geluidsoverlast. De man ging hevig in verzet bij de woning in Rotterdam en liet diensthond Djayro niet los.

De situatie ontstond toen agenten bij de woning aankwamen en geen gehoor kregen. De voordeur bleek van binnenuit gebarricadeerd en werd uiteindelijk door de politie geforceerd. In de woning troffen agenten meerdere personen aan. Eén man werd buiten gecontroleerd, maar weigerde mee te werken en verzette zich toen hij geboeid moest worden. Djayro werd ingezet om de man onder controle te krijgen, waarna de verdachte het dier begon te wurgen.

Hierop werd geweld gebruikt en lukte het de agenten om de man te arresteren. Hij is naar het politiebureau overgebracht.

Meer aanhoudingen

Na de eerste aanhouding werden de overige personen weggestuurd omdat zij niet op het adres woonden. Kort daarna kwam opnieuw een melding binnen dat zij weer in de woning waren. Agenten gingen opnieuw naar binnen en hielden in en rond het huis vijf verdachten aan. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau. Met diensthond Djayro gaat het gelukkig goed.

Door Redactie Hart van Nederland

