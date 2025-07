Massale vechtpartij in centrum Rotterdam, 18 aanhoudingen

In het centrum van Rotterdam zijn zondagochtend vroeg 18 mensen aangehouden vanwege een grote vechtpartij waarbij een man werd gestoken. Een persoon raakte gewond bij de steekpartij. Inmiddels zijn 17 mensen weer vrijgelaten, een persoon zit nog vast, meldt de politie.

De vechtpartij op de Kruiskadehof brak rond 05.20 uur uit. Volgens de politie was een grote groep mensen betrokken bij de knokpartij. Toen agenten aankwamen, bleek dat een persoon was gestoken. Kort daarna werd een mes gevonden. Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht.

Een 32-jarige man uit Kaapverdië zit nog vast, de zeventien anderen die werden aangehouden zijn weer op vrije voeten, maar blijven wel verdacht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

