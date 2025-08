Gewonden bij schiet- en steekincident kort na elkaar in centrum Rotterdam

Op het Schouwburgplein in hartje Rotterdam zijn dinsdagavond twee mensen gewond geraakt bij twee gewelddadige incidenten die elkaar snel opvolgden. Eerst was er een steekpartij waarbij een 19-jarige persoon gewond raakte. Nog geen twee uur later raakte een man ernstig gewond bij een schietpartij op hetzelfde plein. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee gebeurtenissen.

Het begon rond 18.10 uur, toen de hulpdiensten melding kregen van een steekpartij op het Schouwburgplein. Een 19-jarige jongen raakte daarbij lichtgewond en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden voor dit incident.

Rond 20.00 uur klonken er opnieuw sirenes. Twee mannen kregen ruzie op het plein, waarbij een van hen ineens een vuurwapen trok. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Kort daarna hielden agenten bij Rotterdam Centraal een verdachte aan. De politie onderzoekt op dit moment wat zijn rol precies is geweest bij de schietpartij.

Verband

Of er een direct verband is tussen de steek- en schietpartij, is nog niet duidelijk, laat een woordvoerder van de politie weten aan Hart van Nederland.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie via 0800-8844, of anoniem via 0800-7000.