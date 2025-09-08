'Kind zet straten blank in Rotterdam', honderden mensen zonder water

In Rotterdam zitten maandagochtend honderden mensen zonder water omdat een waterleiding kapot is gegaan. Een kind zou zondagavond met een steen op een leiding hebben geslagen, die openlag vanwege werkzaamheden. De waterleiding raakte beschadigd, waarna het water met kracht uit de grond spoot.

Meerdere straten kwamen blank te staan. De brandweer zette de omgeving af en waterbedrijf Evides is ter plaatse om de schade te herstellen. Rond 14.30 uur wordt de reparatie afgerond, laat het bedrijf aan Hart van Nederland weten.

'Vandalisme'

Lokale media spreken van een kwajongensstreek, maar volgens Evides is er sprake van vandalisme. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe de jongen met een steen de leiding kapotslaat. De politie en brandweer weten dat er beelden zouden zijn, maar kunnen niet zeggen wat daarop te zien is, zeggen ze tegen Hart van Nederland.