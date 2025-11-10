Terug

Stinkend zaakje: vuurwapen bij schooluitje blijkt totaal iets anders

Crime

Vandaag, 09:14

Rotterdamse wijkagenten kregen afgelopen vrijdag een melding over een vuurwapen. Die zou tijdens een schooluitje zijn meegenomen en was gesignaleerd in de wijk. Maar toen de agenten het 'pistool' zagen, bleek het om iets heel anders, en vooral iets veel viezer, te gaan.

Bij aankomst bleek het namelijk niet om een echt wapen te gaan, maar om een wc-borstel. "Een leerling had de borstel eraf gehaald en opeens leek dat ding niet meer op een ple borstel maar op een vuurwapen", schrijven de Rotterdamse wijkagenten op sociale media. "Een oplettende melder zag een jongeman er mee in de weer in de metro."

Gelukkig liep alles met een sisser af. De wijkagenten hebben een 'vaderlijk gesprek' gevoerd met de betrokken jongen. "Je moet er niet aan denken als er om zo'n apparaat misverstanden ontstaan. We hebben gevraagd van de ple borstel voortaan gewoon af te blijven. Je krijgt er namelijk van die vieze handen."

Door Redactie Hart van Nederland

