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Verdachte meerdere steekincidenten Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag

Crime

Gisteren, 12:46

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De 26-jarige Rotterdammer die zaterdag werd aangehouden na meerdere incidenten met een mes in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag. Zaterdagochtend raakten twee mannen gewond bij steekincidenten aan de Schaepmanstraat en op het Marconiplein. De slachtoffers en de verdachte kenden elkaar volgens de politie niet.

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Rond 09.30 uur kreeg de politie meldingen van de steekincidenten. Daarvoor zou op het voetpad langs de Spaansebocht een man met een mes iemand hebben achtervolgd. Eén gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer kon ter plaatse in een ambulance worden behandeld.

Onbegrepen gedrag

Ongeveer een halfuur later werd bij de Brug van Cyrene in Overschie een poging tot steken gemeld. Uit onderzoek van de politie kwam naar voren dat dezelfde verdachte bij de verschillende incidenten betrokken was. Mogelijk verplaatste hij zich met een auto. Niet veel later werd de 26-jarige man aangehouden.

Volgens de politie vertoonde de verdachte onbegrepen gedrag. Hij blijft verdachte in het strafrechtelijke onderzoek en krijgt daarnaast passende zorg. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Politie zoekt getuigen en beelden

De politie is nog op zoek naar mensen die iets hebben gezien bij de Schaepmanstraat, het Marconiplein, de Brug van Cyrene of de eerdere achtervolging bij de Spaansebocht. Ook beelden van bijvoorbeeld deurbelcamera's en dashcams kunnen helpen bij het onderzoek. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland
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