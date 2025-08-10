Man (31) neergestoken in Rotterdam-Zuid: dader voortvluchtig

Een 31-jarige man is zondagmiddag lichtgewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer werd aangetroffen op het Heggepad en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en is op zoek naar de dader.

Rijnmond schrijft dat het slachtoffer vermoedelijk eerder op de Groene Hilledijk is gestoken, daar is ook een mes gevonden. De politie vermoedt dat het slachtoffer achter de dader aan probeerde te gaan.

Om 14.40 uur vond het steekincident plaats. Omstanders spreken van een eerder plaatsgevonden verkeersruzie, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zou een auto Op de Groene Hilledijk is een auto aangetroffen, vermoedelijk van het slachtoffer. Die is veiliggesteld.