Slachtoffer steekpartij Suriname blijkt 69-jarige vrouw uit Rotterdam

Crime

Vandaag, 22:08 - Update: 35 minuten geleden

Link gekopieerd

Bij de dodelijke steekpartij in Suriname, waarbij in totaal negen mensen om het leven kwamen, is ook een Nederlandse vrouw omgekomen. Het gaat om een 69-jarige vrouw uit Rotterdam. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd, meldt Rijnmond.

Het geweld vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag in Meerzorg, een plaats net buiten de hoofdstad Paramaribo. Suriname werd vlak voor de jaarwisseling opgeschrikt door het drama. Onder de slachtoffers zijn vijf kinderen. Vier van hen waren kinderen van de dader zelf.

De verdachte is een 43-jarige man uit de buurt. Hij werd kort na de steekpartij door de politie aangehouden. Tijdens zijn arrestatie zou hij agenten met een mes hebben aangevallen, waarna hij in zijn benen werd geschoten en werd overmeesterd. Een dag later beroofde de man zichzelf van het leven in zijn cel.

Verbroken relatie

Volgens een familielid was de Rotterdamse vrouw op vakantie in Suriname, meldt Rijnmond. Zij verbleef op dat moment in een woning in de buurt waar de verdachte toesloeg. Het familielid laat weten bezig te zijn met het regelen van de uitvaart.

Surinaamse media melden dat het geweld mogelijk is ontstaan na een verbroken relatie. Uit voorlopig politieonderzoek blijkt dat de man waarschijnlijk na een telefoongesprek met zijn ex-partner "door het lint is gegaan". Hij viel eerst zijn eigen kinderen aan, daarna twee buurtbewoners en vervolgens mensen in een andere woning, onder wie de vrouw uit Rotterdam.

Vrijdag is in Suriname een dag van nationale rouw. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen halfstok en media hebben hun programmering aangepast, meldt de Surinaamse regering.

Door Redactie Hart van Nederland

