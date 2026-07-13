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Kogel vliegt door ruit stadsbus bij schietpartij in Rotterdam

Kogel vliegt door ruit stadsbus bij schietpartij in Rotterdam

Crime

Vandaag, 22:47

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Bij een schietpartij aan de Oranjeboomstraat in Rotterdam is maandagavond een kogel door de ruit van een rijdende RET-bus gevlogen. Op straat raakte een man gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Ook is een man aangehouden, meldt de politie.

De schietpartij vond rond 19.00 uur plaats aan de Oranjeboomstraat. Volgens De Telegraaf zaten op dat moment ongeveer tien passagiers in de bus. Zij zaten achterin. De chauffeur is volgens een woordvoerder van RET "onwijs geschrokken".

De aangehouden man werd door agenten getaserd. Wat zijn rol bij de schietpartij is, wordt nog onderzocht.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of gehoord, of beschikken over camerabeelden, op om zich te melden via 0900-8944 of anoniem via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland

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