Man zwaargewond na schietpartij in Rotterdam, vijf personen aangehouden

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Dat meldt de politie. Volgens lokale media is het slachtoffer na het schietincident gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis.

De schietpartij gebeurde even na 05.30 uur. De politie heeft vijf mensen aangehouden en onderzoekt welke rol zij mogelijk bij het incident hebben gehad. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend.

Mogelijk verband wordt onderzocht

Op dezelfde straat was een nacht eerder ook al een schietpartij. Rond 01.15 uur werd toen geschoten in de winkelstraat, waarbij één persoon gewond raakte.

Of de twee schietpartijen met elkaar te maken hebben, is volgens de politie nog niet bekend.