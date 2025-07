20-jarige neergeschoten bij tramhalte Rotterdam: twee jongeren aangehouden

Bij een schietincident aan de Schinnenbaan in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige man gewond geraakt. Een 20-jarige Rotterdammer en een 15-jarige jongen uit Schiedam zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid.

De melding kwam rond 00.10 uur binnen vanuit het stadsdeel Beverwaard. Hulpverleners troffen bij een tramhalte de gewonde man aan. Hij was aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd.

In de omgeving werden kort daarna de verdachten aangetroffen. Wat hun rol is en wat aan het schietincident vooraf ging, wordt onderzocht, dat meldt de politie.