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Schietpartij in Rotterdam na afloop van Keti Koti, één gewonde

Crime

Vandaag, 07:52

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Bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag iemand gewond geraakt. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde rond 01.15 uur, toen het na afloop van Keti Koti nog druk was in de straat. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

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Bij aankomst van de hulpdiensten verzamelden zich veel mensen op straat, zag een correspondent ter plaatse. De politie zette daarop samen met de Mobiele Eenheid en een politiehond de straat af.

Volgens de correspondent is het slachtoffer een man. Hij is direct naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigenoproep

Op de plaats van de schietpartij trof de politie twee hulzen aan. Agenten hebben lange tijd met meerdere getuigen gesproken. De Nieuwe Binnenweg werd in beide richtingen afgesloten voor sporenonderzoek. De politie roept mensen die iets hebben gezien of gehoord, of beschikken over beelden van het incident, op zich te melden.

Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar de schietpartij.

Door Redactie Hart van Nederland

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