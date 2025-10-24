Terug

Medewerker van de Rotterdamse politie ontslagen om verdenking zedendelicten

Crime

Vandaag, 16:24 - Update: 2 uur geleden

Een medewerker van de Rotterdamse politie is ontslagen vanwege "ernstig plichtsverzuim". Hij zit momenteel vast omdat hij wordt verdacht van meerdere zedenmisdrijven, meldt de politie. De verdachte zou tussen 2020 en 2024 zeker vier minderjarige jongens seksueel hebben misbruikt.

Ook zou hij onrechtmatig politiesystemen hebben ingezien en wordt zijn rol onderzocht bij een incident waarbij een arrestant gewond raakte. Verschillende media schreven eerder dat de man uit Werkendam wordt verdacht van drie verkrachtingen van minderjarigen en het verrichten van seksuele handelingen met nog een jongen.

De op de meldkamer werkende medewerker werd in augustus vorig jaar al buiten functie gesteld omdat er een aangifte van een zedenmisdrijf tegen hem was gedaan. De politie meldde toen dat het om een "mogelijke strafbare gedraging in privétijd" ging. Het strafrechtelijke onderzoek naar de zedendelicten heeft geleid tot strafvervolging. De zaak moet nog inhoudelijk worden behandeld in de rechtszaal.

De politie hield de toen 34-jarige man op 14 april van dit jaar aan in Altena vanwege verdenkingen van zedenmisdrijven en schending van zijn ambtsgeheim, meldde het OM eerder. Toen werd ook duidelijk dat er in totaal vier aangiftes tegen de verdachte liggen. Het OM wil verder niet ingaan op de aard van de misdrijven.

Door ANP

