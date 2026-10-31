Politie schiet overvaller neer na gewelddadige overval in Rotterdam

De politie heeft zaterdagmiddag in Rotterdam een verdachte neergeschoten na een gewelddadige overval op een bedrijf. Meerdere gemaskerde mannen drongen het pand binnen en mishandelden twee personen. Na een achtervolging kwam het tot een schietincident, waarbij een van de verdachten gewond raakte.

De overval vond rond 16.00 uur plaats bij een bedrijf aan de Berkenwoudestraat in de wijk Lombardijen. De gemaskerde mannen gingen het pand binnen en sloegen twee aanwezigen in elkaar. Vervolgens sloegen de overvallers op de vlucht in een auto.

Politie lost waarschuwingsschoten

Bij de Oldegaarde, in de buurt van het Zuiderpark, stapten de verdachten uit de auto. De politie loste daar eerst waarschuwingsschoten en schoot vervolgens gericht op een van de mannen. De verdachte werd geraakt en raakte gewond.

De man is naar het ziekenhuis gebracht en was na het schietincident nog aanspreekbaar. Waar hij precies is geraakt, wil de politie niet zeggen.

Twee verdachten aangehouden

De politie heeft ook een tweede verdachte aangehouden. Over de leeftijden en woonplaatsen van de verdachten worden nog geen mededelingen gedaan.

De twee slachtoffers die bij de overval gewond raakten, zijn door ambulancepersoneel behandeld.