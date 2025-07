Man (51) overleden na onwelwording in politiecel Rotterdam

Een 51-jarige man is overleden nadat hij in de nacht van woensdag op donderdag in een cel op het hoofdbureau van de politie in Rotterdam onwel was geworden.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de Rijksrecherche een onderzoek is gestart om de doodsoorzaak te achterhalen. Dat is gebruikelijk bij incidenten in een politiecel.

Het onafhankelijke onderzoek naar het overlijden van de man staat onder leiding van het OM.

ANP