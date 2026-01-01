Politie onderzoekt schietincidenten op drie locaties in Rotterdam

Crime
Vandaag, 19:30
Op meerdere plekken in Rotterdam zijn donderdagmiddag kogelgaten aangetroffen. Het gaat om locaties aan de Van Speykstraat en de Herkingenstraat. Op de Huygensstraat zijn hulzen gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend, meldt de politie. Er wordt onderzoek gedaan.
Volgens een correspondent ter plaatse gaat het om in ieder geval twee panden van een zorginstelling. Op straat zouden acht hulzen hebben gelegen en zouden zeker vier inslagen zichtbaar zijn geweest. Niemand zou daarbij gewond zijn geraakt.
