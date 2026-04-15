Gewapende overval op geldwagen in Rotterdam, dader vlucht met buit

Een geldtransportauto is woensdagmiddag in Rotterdam-Kralingen overvallen. De dader gebruikte daarbij een vuurwapen of in ieder geval een voorwerp dat erop leek, laat een woordvoerder van de politie weten. Bij de overval is er daadwerkelijk buitgemaakt, maar het is nog onduidelijk hoeveel.

De overval vond rond 15.15 uur plaats aan de Lusthofstraat, waarbij de dader het voertuig in is geweest. De geldtransportauto stond daar vermoedelijk stil. De woordvoerder van de politie heeft geen signalen dat het voertuig van de weg is gedrukt.

Boodschappentas

De politie meldt dat de verdachte een gele boodschappentas bij zich had en op de vlucht is geslagen. Met meerdere eenheden en de politiehelikopter wordt naar de dader gezocht. De zoektocht richt zich nog vooral op de omgeving, laat de politiewoordvoerder weten.