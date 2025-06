Minderjarigen halen grapje uit terwijl baby moet worden gereanimeerd

Politie Oude Maas kreeg deze week een melding binnen over een gevaarlijke situatie bij een kraan. Niet wetende of deze zeer zorgwekkende melding voor een levensgevaarlijke situatie zorgde, ging de politie er met prioriteit heen. Om er daar achter te komen dat het ging om een grapje, terwijl op dat moment de politie eigenlijk nodig was voor een reanimatie van een baby.

Op het Instagram-account van politie Oude Maas wordt het verhaal gedeeld. De politie kreeg een prio 1-melding binnen van een persoon die bovenop een kraan zou staan. "Een zeer zorgwekkende melding. Ter plaatse bleken twee minderjarigen dit een leuk avontuur te vinden. Ze stonden op de punt."

De jongeren werden naar het politiebureau gebracht waar ze drie proces-verbalen kregen.

Besef dat onnodige politie-inzet levens kan kosten. Politie Oude Maas

"Tijdens dit grapje kwam er ook een reanimatie van een baby binnen. Op dit moment was nog niet bekend of de persoon van deze melding in gevaar was. Besef dat onnodige politie-inzet levens kan kosten", schrijft de politie.

Uiteindelijk is er ook met spoed ingezet op de reanimatie. Het kindje was al bij kennis toen de politie ter plaatse kwam. Ze is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.