Twaalf jaar cel geëist tegen 'Marokkaanse spion' voor lekken staatsgeheimen

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 66-jarige Abderrahim El M. De Rotterdammer werkte jarenlang als analist voor de NCTV, de organisatie die zich bezighoudt met terrorismebestrijding. Volgens het OM lekte hij staatsgeheime informatie en trad hij op als spion voor Marokko.

El M. werd in oktober 2023 aangehouden op Schiphol. In zijn bagage trof de politie gegevensdragers aan met gevoelige informatie. Hij was op dat moment onderweg naar Marokko, zo bleek uit het onderzoek.

Bij een doorzoeking van zijn woning werden honderden vertrouwelijke documenten gevonden. Die actie duurde twee dagen. "Het lag overal", zei de officier van justitie. Dat El M. toestemming zou hebben gehad om deze stukken mee naar huis te nemen, wordt volgens het OM door meerdere getuigen ontkend.

'Misverstand'

De verdachte reisde regelmatig naar Marokko. Zelf zegt hij dat dit te maken had met familiezaken. Volgens het OM onderhield hij daar contact met de Marokkaanse geheime dienst, die zijn reizen vaak boekte en betaalde.

Justitie stelt dat El M. telkens volgens een vast patroon te werk ging. Op kantoor selecteerde en printte hij geheime documenten, die hij mee naar huis nam. Daar scande hij de stukken en zette hij ze op USB-sticks.

El M. zegt dat hij onschuldig is en spreekt van een "misverstand". De gevoelige documenten nam hij volgens eigen zeggen mee om thuis te werken, niet om ze door te spelen aan anderen. Na zijn aanhouding zweeg hij lange tijd, maar vorig jaar zomer legde hij een uitgebreide schriftelijke verklaring af.