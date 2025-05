Ontruiming metro Rotterdam gebeurde na valse bommelding

De ontruiming van een metrotrein vrijdagochtend in Rotterdam gebeurde na een melding van een explosief. Na onderzoek is geen explosief aangetroffen, meldt de politie. Een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt. Het metroverkeer start inmiddels weer op.

Rond 10.00 uur kreeg de politie melding van "een verdachte situatie" in de metro, waarop het voertuig op station Blijdorp (Rotterdam-Noord) werd stilgezet en ontruimd.

De politie attendeert mensen die bij het incident waren erop dat hulp van Slachtofferhulp Nederland mogelijk is.

ANP