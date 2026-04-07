Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meisje (15) zwaar mishandeld, beelden gaan rond op social media

Meisje (15) zwaar mishandeld, beelden gaan rond op social media

Crime

Vandaag, 09:25 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een 15-jarig meisje is vorige week in Rotterdam zwaar mishandeld. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. Volgens de politie zijn twee meisjes van 16 en 15 jaar opgepakt.

Het geweld gebeurde op maandag 30 maart in parkeergarage Slinge. Op de video is te zien dat het slachtoffer wordt geslagen en geschopt, ook tegen haar hoofd.

Het slachtoffer komt uit Rotterdam. De aangehouden meisjes komen uit Leidschendam en Capelle aan den IJssel. Ze zitten nog vast op verdenking van openlijke geweldpleging.

Wat er precies aan het geweld voorafging, is nog niet bekend.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.