Meisje (15) zwaar mishandeld, beelden gaan rond op social media

Een 15-jarig meisje is vorige week in Rotterdam zwaar mishandeld. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. Volgens de politie zijn twee meisjes van 16 en 15 jaar opgepakt.

Het geweld gebeurde op maandag 30 maart in parkeergarage Slinge. Op de video is te zien dat het slachtoffer wordt geslagen en geschopt, ook tegen haar hoofd.

Het slachtoffer komt uit Rotterdam. De aangehouden meisjes komen uit Leidschendam en Capelle aan den IJssel. Ze zitten nog vast op verdenking van openlijke geweldpleging.

Wat er precies aan het geweld voorafging, is nog niet bekend.