OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meisje (17) opgepakt na explosie bij flat in Rotterdam

Meisje (17) opgepakt na explosie bij flat in Rotterdam

Crime

Vandaag, 09:55

Link gekopieerd

De politie heeft donderdagochtend een 17-jarig meisje uit Rotterdam aangehouden in verband met een explosie bij een flat aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam. Door de ontploffing ontstond brand en raakte de toegangsdeur van het portiek zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.

De explosie gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.00 uur op het Noordereiland, vlak bij de Erasmusbrug. Door de harde knal werd een gat in de toegangsdeur geslagen. Ook brak er korte tijd brand uit, waarna de brandweer ter plaatse kwam om na te blussen.

Opvallende tekst op muur

Op de muur bij het pand is de tekst "Babish melden" gespoten. Of deze tekst iets met de explosie te maken heeft, is nog niet bekend. Binnen in het gebouw hing na de ontploffing een sterke brandlucht.

De politie heeft op de plaats van de explosie sporen veiliggesteld en doet onderzoek naar het incident. Welke rol het aangehouden meisje precies zou hebben gespeeld, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.