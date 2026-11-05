Meisje (17) opgepakt na explosie bij flat in Rotterdam

De politie heeft donderdagochtend een 17-jarig meisje uit Rotterdam aangehouden in verband met een explosie bij een flat aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam. Door de ontploffing ontstond brand en raakte de toegangsdeur van het portiek zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.

De explosie gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.00 uur op het Noordereiland, vlak bij de Erasmusbrug. Door de harde knal werd een gat in de toegangsdeur geslagen. Ook brak er korte tijd brand uit, waarna de brandweer ter plaatse kwam om na te blussen.

Opvallende tekst op muur

Op de muur bij het pand is de tekst "Babish melden" gespoten. Of deze tekst iets met de explosie te maken heeft, is nog niet bekend. Binnen in het gebouw hing na de ontploffing een sterke brandlucht.

De politie heeft op de plaats van de explosie sporen veiliggesteld en doet onderzoek naar het incident. Welke rol het aangehouden meisje precies zou hebben gespeeld, is nog niet duidelijk.