Politie pakt piepjonge verdachte op voor gewapende overval op McDonald's

De politie in Rotterdam heeft een 13-jarige jongen opgepakt voor een gewapende overval op een McDonald’s in Rotterdam-Noord. De verdachte zou het personeel bedreigd hebben met een mes, maar geen hebben buit gemaakt.

De overval vond maandagavond plaats in een filiaal van de fastfoodketen aan de Zwart Janstraat. De verdachte zou rond half negen het filiaal zijn binnengelopen en zou vervolgens het personeel bedreigd hebben. De verdachte is er vervolgens lopend vandoor gegaan. Erg ver kwam hij niet want enige tijd later werd de jongen opgepakt.

Volgens Rijnmond is dit de tweede overval op dezelfde McDonald’s in een jaar tijd. In augustus 2024 wist een gewapende overvaller wel geld mee te nemen uit de kassa van het fastfoodfiliaal. Bij deze overval raakte ook een medewerker gewond.