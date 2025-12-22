Man (55) verdacht van zedenmisdrijven bij scouting Rotterdam

Een 55-jarige man is maandagochtend aangehouden als verdachte in een zedenonderzoek bij een scouting in Rotterdam. Een onbekend aantal kinderen is mogelijk slachtoffer geworden van zedenmisdrijven. De man was vrijwilliger bij de scouting.

De man werd in zijn woning in Rotterdam opgepakt. Het onderzoek naar de zaak is in volle gang. Het huis van de verdachte is onderzocht en meerdere gegevensdragers zijn in beslag genomen. De man zit vast en wordt verhoord.

De politie wil met het oog op de privacy van de slachtoffers niets kwijt over de precieze verdenking en over de leeftijd van de kinderen. Voor de slachtoffers en hun ouders is hulpverlening ingeschakeld. De politie laat in een bericht weten de bezorgdheid en de impact van de zaak goed te kunnen begrijpen.

