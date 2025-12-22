Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man (55) verdacht van zedenmisdrijven bij scouting Rotterdam

Man (55) verdacht van zedenmisdrijven bij scouting Rotterdam

Crime

Vandaag, 11:43 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Een 55-jarige man is maandagochtend aangehouden als verdachte in een zedenonderzoek bij een scouting in Rotterdam. Een onbekend aantal kinderen is mogelijk slachtoffer geworden van zedenmisdrijven. De man was vrijwilliger bij de scouting.

De man werd in zijn woning in Rotterdam opgepakt. Het onderzoek naar de zaak is in volle gang. Het huis van de verdachte is onderzocht en meerdere gegevensdragers zijn in beslag genomen. De man zit vast en wordt verhoord.

De politie wil met het oog op de privacy van de slachtoffers niets kwijt over de precieze verdenking en over de leeftijd van de kinderen. Voor de slachtoffers en hun ouders is hulpverlening ingeschakeld. De politie laat in een bericht weten de bezorgdheid en de impact van de zaak goed te kunnen begrijpen.

Welke straffen zijn er precies in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.