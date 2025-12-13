Volg Hart van Nederland
Man neergestoken bij zijn woning in Rotterdam, politie zoekt getuigen

Crime

Vandaag, 10:51

Bij een woning aan de Boy Edgarstraat in Rotterdam-Zevenkamp is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 51-jarige man neergestoken. Dat meldt de politie zaterdag op X. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

De steekpartij vond plaats bij de woning van het slachtoffer, op de tweede etage van een appartementencomplex aan de Boy Edgarstraat. Mogelijk werd de 51-jarige man daar eerst het slachtoffer van een beroving, meldt een correspondent ter plaatse. De man is met steekwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend.

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht van de steekpartij en roept getuigen op om zich te melden. "Ook krijgen we graag deurbelbeelden die helpen de verdachte(n) te vinden", aldus de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

