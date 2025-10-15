Man met mes gestoken op drukke markt Rotterdam

In Rotterdam is woensdagmiddag een man gestoken op een drukke markt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand aangehouden.

Rond 15.15 uur gebeurde het steekincident, aan de Paul Krugerstraat in Rotterdam, op de Afrikaandermarkt. Op beelden is te zien dat er bloed ligt op straat, rond de marktkramen. De politie laat weten dat in de omgeving een andere man is aangehouden.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het slachtoffer is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht.