Man doodgeschoten in woning in Rotterdam

Crime

Vandaag, 07:24 - Update: 1 uur geleden

In een woning aan de Zevenkampse Ring in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten, meldt de politie. De schietpartij vond rond 04.50 uur plaats.

Twee mannen zijn aangehouden. Hun rol bij de schietpartij wordt nog onderzocht.

Door ANP

