Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kogelgaten in voordeur woning Rotterdam, 'verdachte vlucht op de fiets'

Crime

Vandaag, 07:18 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

In Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag geschoten op een rijtjeshuis aan de Dordtsestraatweg. In de voordeur zijn vier kogelgaten te zien. De verdachte zou er op de fiets vandoor zijn gegaan, meldt een correspondent ter plaatse.

De politie heeft het blok afgezet en heeft drie van de vier hulzen aangetroffen, aldus de correspondent. Een politiehond heeft in de omgeving nog gezocht naar de verdachte en het vuurwapen, maar beiden zijn niet aangetroffen.

Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht. Of de bewoners thuis waren op het moment van de beschieting, is niet bekend. Ook is het niet bekend of iemand gewond is geraakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.