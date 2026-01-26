Kogelgaten in voordeur woning Rotterdam, 'verdachte vlucht op de fiets'

In Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag geschoten op een rijtjeshuis aan de Dordtsestraatweg. In de voordeur zijn vier kogelgaten te zien. De verdachte zou er op de fiets vandoor zijn gegaan, meldt een correspondent ter plaatse.

De politie heeft het blok afgezet en heeft drie van de vier hulzen aangetroffen, aldus de correspondent. Een politiehond heeft in de omgeving nog gezocht naar de verdachte en het vuurwapen, maar beiden zijn niet aangetroffen.

Wat er precies is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht. Of de bewoners thuis waren op het moment van de beschieting, is niet bekend. Ook is het niet bekend of iemand gewond is geraakt.