Kapperszaak in Rotterdam beschoten, drie kogelgaten in ruit

Een kapperszaak aan de Schiedamseweg in Rotterdam-Delfshaven is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. In de ruit van de zaak zijn drie kogelgaten te zien. Niemand raakte gewond.

De schoten werden rond 04:30 uur gelost. Wie daarachter zit en wat het motief is, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de zaak en vraagt getuigen om zich te melden.

Kogelhulzen

Agenten hebben de omgeving afgezet met lint voor sporenonderzoek. Volgens 112-correspondenten zijn op straat ook drie kogelhulzen gevonden.

De politie heeft nog niemand aangehouden en zoekt naar getuigen en camerabeelden.