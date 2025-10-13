Celstraffen voor vader en broers na jarenlang misbruik dochter en zusje

In een heftige incestzaak in Rotterdam zijn maandag celstraffen opgelegd. Een dochter en zusje van de verdachten deed aangifte van seksueel misbruik en mishandeling tegen haar eigen vader en broers. De vader zou zijn dochter vanaf haar twaalfde tot haar negentiende regelmatig hebben betast en verkracht. Daarna zouden ook haar oudere broers haar seksueel hebben misbruikt.

De rechtbank veroordeelt de 59-jarige Marius van der P. tot 5 jaar cel en tbs met voorwaarden. De broers (Johannes en Bouwen van der P.) krijgen ieder een celstraf van 32 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Een stuk lager dan de eis van 8 jaar en tbs met dwangverpleging voor de vader en 54 maanden cel en tbs met voorwaarden voor de zoons.

‘Enorme impact op slachtoffer’

Volgens de rechtbank hebben de verdachten een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van het slachtoffer. De vertrouwensband tussen vader en dochter is ernstig beschadigd. "Hij heeft op geen enkele manier erkend welk leed hij zijn dochter heeft aangedaan," aldus de rechtbank. De rechter neemt het hen zeer kwalijk.

Alle verdachten ontkennen deels of geheel de beschuldigingen.

Rechtbank acht verklaringen geloofwaardig

De rechtbank vindt de verklaringen van het slachtoffer betrouwbaar en consistent. In de rechtszaal deed zij uitvoerig en gedetailleerd haar verhaal. Ze beschreef onder meer waar en hoe ze werd geslagen, welke seksuele handelingen ze moest verrichten, en op welke plekken in het huis het misbruik plaatsvond.

Volgens haar begon het misbruik door de vader toen haar lichaam ‘in de groei raakte’. Nadat hij haar later excuses aanbood, zou het misbruik door haar broers zijn begonnen. Uit haar verklaringen komt een consistent beeld naar voren van de gang van zaken en de locaties waar het misbruik plaatsvond.

Contactverbod en behandeling

Naast de celstraffen en tbs is ook een contactverbod van vijf jaar tussen vader en dochter opgelegd. Alle daders moeten daarnaast een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Bij zowel de vader als zijn zoons is een autismespectrumstoornis vastgesteld. De vader heeft naast de celstraf tbs met voorwaarden opgelegd gekregen, de broers moeten zich ook laten behandelen.