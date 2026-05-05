Door politie neergeschoten persoon is 59-jarige man uit Brielle

Crime

Vandaag, 11:42

De persoon die maandag werd neergeschoten in Rotterdam-hoogvliet, blijkt een 59-jarige man uit Brielle te zijn. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. Het incident vond plaats aan de Middenbaan Noord, vlak bij een winkelcentrum.

De politie kwam in actie na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Omdat er mogelijk sprake was van een gewapende verdachte, gebruikten agenten de zogeheten benaderingstechniek voor gevaarlijke personen. Dat is een speciale aanpak voor situaties met verhoogd risico.

De man raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. Op de plek van het incident heeft de politie een wapen gevonden en in beslag genomen.

Onderzoek naar politieoptreden

De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. Dat gebeurt standaard bij schietincidenten waarbij de politie betrokken is. Als het onderzoek klaar is, beoordeelt het Openbaar Ministerie of het optreden van de agenten volgens de regels was.

Door Redactie Hart van Nederland

