Grote politie-inzet na zorgelijke melding over moeder en kind Rotterdam

Crime

Vandaag, 07:36 - Update: 4 minuten geleden

Veel hulpdiensten waren zaterdagavond aanwezig op de Schieweg in Rotterdam-Noord. De politie weet nog niet wat er precies aan de hand was, maar de melding ging over een vrouw en kind die een woning niet uit konden.

Zij wisten uiteindelijk het huis wel uit te komen en zijn opgevangen door de politie. Een man kwam ook naar buiten, maar ging weer naar binnen. Omdat hij overduidelijk gewond was, wilde de politie controleren of de man verzorging nodig had. Toen agenten uiteindelijk naar binnen gingen, bleek de man aan de achterkant het huis te hebben verlaten.

Volgens een politiewoordvoerster waren er behalve veel agenten ook een onderhandelaar, een parate eenheid, een droneteam en brandweer met een springkussen aanwezig. Er wordt uitgezocht wat er precies aan de hand was en wat de relatie tussen de man, de vrouw en het kind is.

De politie laat zondagochtend aan Hart van Nederland weten dat de man nog steeds niet gevonden is. De vrouw en het kind zijn ongedeerd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

