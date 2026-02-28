Volg Hart van Nederland
Jonge vrouw schreeuwt om hulp na klap in gezicht in Rotterdam

Crime

Vandaag, 15:16 - Update: 1 uur geleden

In de Secretariestraat in Rotterdam is zaterdag een 19-jarige vrouw uit Rotterdam geraakt. De politie kwam in actie na een melding. De vrouw werd door een man benaderd en daarna om onbekende reden in haar gezicht geslagen waarna ze om hulp schreeuwde.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het letsel is, is niet bekend. Er zijn voor zover bekend nog geen aanhoudingen verricht. De verdachte wordt nog gezocht, maar de politie heeft geen goed beeld van een signalement van de man.

Onderzoek

De Forensische Opsporing heeft uitgebreid sporenonderzoek gedaan. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident. Mensen die iets hebben gezien of meer weten, wordt gevraagd zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

