Gewonde meldt zich bij politiebureau na schietpartij Rotterdam

Gewonde meldt zich bij politiebureau na schietpartij Rotterdam

Crime

Vandaag, 10:09 - Update: Vandaag, 10:25

Een man heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag gewond gemeld bij het politiebureau aan de Maashaven Noordzijde in Rotterdam. Dat laat de politie weten via X.

De man kwam aan rond 04.30 uur. Volgens een correspondent ter plaatse was de man met een fatbike naar het bureau gereden. Aan de fatbike zat bloed, aldus de correspondent. Hij bleek gewond te zijn geraakt bij een schietincident op de Hillelaan en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachte aangehouden

Kort nadat de man zich bij het bureau meldde, heeft de politie een verdachte aangehouden. Over de identiteit of rol van deze persoon is nog niets bekendgemaakt.

De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Mensen die iets hebben gezien, gehoord of camerabeelden hebben, kunnen contact opnemen met de politie.

