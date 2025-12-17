Explosie bij Rotterdamse woning: 'Gezin met kind schrikt wakker van harde knal'

In Rotterdamse wijk Beverwaard is in de nacht van dinsdag op woensdag een flinke knal gehoord. Bij een benedenwoning aan het Gronsvelderf ging een explosief af. Binnen lag een stel met hun jonge kind te slapen toen de ontploffing plaatsvond, laat een 112-correspondent weten.

Het gezin schrok hevig wakker van de klap, maar niemand raakte gewond. Wel is de voordeur flink beschadigd.

Volgens de eerste informatie gebeurde de ontploffing in de vroege nachtelijke uren. De politie was snel aanwezig en heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden