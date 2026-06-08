Rotterdamse buurt angstig na tweede explosie bij portiekwoning

Bij een portiek aan de Zwaanshals in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw een explosie plaatsgevonden. Het gaat om dezelfde locatie waar zaterdagavond al een explosie werd gemeld. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

De eerste explosie vond zaterdag rond 22.35 uur plaats. Enkele uren later, rond 01.35 uur, ging het opnieuw mis bij hetzelfde portiek. Door de kracht van de tweede explosie raakten de kozijnen zwaar beschadigd en lagen glasscherven verspreid over straat.

Buurtbewoners reageren tegenover Hart van Nederland op de tweede explosie in de buurt, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Na de tweede explosie meldden meerdere getuigen dat zij schoten hadden gehoord. Agenten troffen echter geen hulzen aan en zagen ook geen sporen van kogelinslagen. Een speurhond werd ingezet, maar dat leverde vooralsnog geen bruikbare aanwijzingen op.

'SAIF SNITCH'

De omgeving werd afgezet zodat de politie onderzoek kon doen. Buurtbewoners verzamelden zich achter de afzetlinten en werden door agenten gehoord. Voor maandagochtend is aanvullend forensisch onderzoek aangevraagd.

Opvallend is dat de tekst 'SAIF SNITCH', die na de eerste explosie op een muur bij het portiek was verschenen, inmiddels is verwijderd.

De politie onderzoekt of de twee explosies met elkaar verband houden en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben. Ook camerabeelden, deurbelbeelden en dashcambeelden uit de omgeving kunnen van belang zijn voor het onderzoek.