Zwaar explosief aangetroffen in woning Capelle aan den IJssel

Bij een woning aan de Floris Burgwal in Capelle aan den IJssel zijn meerdere hulpdiensten ingezet na de vondst van een zwaar explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), brandweer, politie, handhaving en het Quick Response Team van de ambulance kwamen ter plaatse.

In de woning werden vier cobra’s, wasbenzine en een nog onbekende poederachtige stof aangetroffen. Volgens de hulpdiensten zou hiermee een krachtig explosief zijn samengesteld. De EOD heeft het explosief veiliggesteld en is van plan dit gecontroleerd tot ontploffing te brengen.

Tijdens het verwijderen van het explosief stond de brandweer paraat om direct in te grijpen als er iets mis zou gaan. Een medewerker van Defensie, gekleed in een speciaal bompak, heeft het explosief uit de woning gehaald. Ook de Forensische Opsporing heeft in de woning onderzoek verricht. Eén persoon is aangehouden.

Gecontroleerde ontploffing

Aanvankelijk werd door de Officier van Dienst Bevolkingszorg de Filosofentuin aangewezen als locatie voor de gecontroleerde ontploffing. Bij inspectie wees de teamleider van de EOD deze plek echter af. Er lag te veel steengruis en in de kade van de aangrenzende sloot bevond zich gaas tegen muskusratten.

Omdat het explosief zo krachtig is dat dit gaas beschadigd zou kunnen raken en rondvliegende stenen extra schade zouden veroorzaken, is besloten het explosief tijdelijk op te slaan op de gemeentewerf. Het zal op een later moment, op een andere locatie, gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht.