Twee 17-jarigen vast voor mishandeling trans vrouw en zus in Rotterdam

Twee 17-jarige jongens uit Rotterdam en Gouda zijn aangehouden het mishandelen van twee zussen op station Zuidplein in Rotterdam. Een van de twee zussen is trans vrouw. De politie denkt dat dit de reden is dat de zussen zijn aangevallen.

De twee vrouwen stapten in de metro bij station Maashaven. Op metrostation Zuidplein stapten de vrouwen uit en begonnen de jongens met slaan, schoppen en duwen. "Gezien de aard van de beledigingen leek dit ook de aanleiding te zijn geweest voor de daders", stelt de politie.

Omstanders en medewerkers van de Rotterdamse vervoerder RET wisten de zussen te ontzetten. Beelden van de verdachten, die aanvankelijk wisten te ontkomen, zijn getoond in het regionaal opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Daarop kwamen meerdere tips binnen, die leidden tot de aanhouding van een van de verdachten. Na onderzoek konden rechercheurs ook de tweede verdachte aanhouden.

