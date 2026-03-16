Zwaargewapend arrestatieteam doet inval in woning in Rijswijk

In Rijswijk heeft een zwaarbewapend arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) maandag een inval gedaan in een woning. Op het balkon van de woning aan het Pauwhof zou een persoon hebben gestaan met een vuurwapen.

Tijdens de inval werd een kleine robot met camera op wielen gebruikt om te kijken of het team veilig naar binnen kon gaan. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Ook is een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt in beslag genomen.